Dispozofobi hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı dispozofobinin tedavisi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizideki karakterlerin psikolojik rahatsızlıkları her hafta en çok konuşulan konular arasına giriyor. Birkan Sokullu'nun hayat verdiği karakter Han'ın hastalığı hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte, Dispozofobi hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı dispozofobinin tedavisi nedir? Kompulsif biriktirme hastalığı...

DİSPOZOFOBİ NEDİR?

Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir. Tutumlu olmak, bazı eşyaları ileride lazım olabilir düşüncesi ile saklamak biriktirme hastalığı değildir. Biriktirme hastalığında, toplanan ve bir türlü atılamayan eşyalarda bir düzensizlik ve tutarsızlık vardır. Bu yüzden koleksiyonculuktan da çok farklıdır. Kolleksiyonerler, sadece bir ya da birkaç alanla alakalı eşyaları toplarlar. Üstelik toplanan eşyalarda bir düzen ve intizam vardır. Hobilerini belirli bir disiplinle yürütürler. Biriktirme hastalığında ise düzensiz ve dağınık bir toplama özelliği olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.