Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun evlilik yolunda ilk adımı attı

Ünlü işletmeci Umut Evirgen, oyuncu Tuba Büyüküstün'le olan üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz Mayıs ayında noktalamıştı. Evirgen, Ağustos'ta ise gönlünü Melisa Şenolsun'a kaptırdı.

Birlikteliklerini sosyal medyadan duyurup olay yaratan mutlu çift, çıktıkları Kuzey Ege tatilinde çekilen pozlarını da Instagram'da yayınlayıp romantizm şovu yaptı.

Yaz tatilinden sonra İstanbul'un çeşitli noktalarında sık sık el ele görüntülenen ikili, geçtiğimiz günlerde ise birlikte yaşama kararı aldı. Kadıköy Moda'da yaşayan 24 yaşındaki güzel oyuncu, birkaç gün önce Umut Evirgen'in Emirgan'daki lüks evine taşındı. Şenolsun'un toparlanmasına ise işletmecinin çalışanları yardım etti.

Şu sıralar mutluluk sarhoşu olan Şenolsun, 3,5 yıl aşk yaşadığı Mehmet Ozan Dolunay'dan ayrıldıktan sonra 1 buçuk sene hayatına kimseyi almamıştı.