Ezgi Mola’nın Hatay tweeti tepki topladı! Muhalif medyanın yalanından etkilenince…

"YAZIKLAR OLSUN EZGİ MOLA!"

Magazin dünyasının bir anda kucağında bulduğu bu son dakika tartışması Ezgi Mola'nın tapki çektiği bir sosyal medya hareketliliğine neden oldu. Mola'nın, yangını üstlenenlerin terör örgütü PKK olmasına karşın olayı bir çevre ve inşaat rantı olarak değerlendirmesi sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Twitter'da gündemin üst sıralarına yerleşen Mola'ya birçok sosyal medya kullanıcısından tepki yağdı.

