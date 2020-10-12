Sivilleri katleden Ermenistan’ı destekleyen Kim Kardashian’dan skandal bir hamle daha

Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan ateş kese rağmen Azerbaycan'daki sivilleri vurmaya devam ediyor. Kara propogandalarıyla dünya kamuoyunu etkilemeye çalışan Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki işgalini hiçe sayarak saldırıya uğradığını iddia ediyor.

Ermeni asllı reality şov yıldızı Kim Kardashian da, Ermenistan'ın işlediği insanlık suçunu görmezden gelerek kara propogandaya maddi ve manevi destek veriyor.

SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN'A BAĞIŞ

Ermenistan'ın Azerbayca

tarafından saldırıya uğradığı iftirası ile gündeme gelen Kim Kardashian, Ermenistan Fonu'na 1 milyon dolar bağış yaptı.

SOSYAL MEDYADAN SKANDAL SÖZLER

Takipçilerine de bağış çağrısında bulunan Kim Kardashian sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda, "Ermenistan Fonu'nu desteklemeye yönelik yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN'I ÖVDÜ

Aklım ve dualarım oradaki cesur adam, kadın ve çocuklarla. Mesafelerle ayrılsak da sınırların bizim için bir engel olamayacağını ve tüm dünyada hep birlikte tek bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum."

