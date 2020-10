Sözde çevreci sanatçılara sosyal medyada büyük tepki: ‘Neden şimdi çevrim dışısınız!’

Hatay'da aynı anda başlayan orman yangınlarını PKK üstlendi. Şehir merkezine kadar ulaşan yangınlar büyük zarar verirken sözde çevre dostu sanatçıların bu konuyla ilgili tek bir paylaşım bile yapmaması sosyal medyada olay oldu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ YAKTI DİYE Mİ SUSUYORSUNUZ?'

Açılan hastag'lerde sanat dünyasına "Ormanları terör örgütü yaktı diye mi susuyorsunuz?" diye öfke yağdı. Yapılan paylaşımlarda bu isimler korkak ve ikiyüzlü olmakla itham edildi.

ATEŞTE YANACAKSINIZ KALLEŞ KÖPEKLER

Mustafa Ceceli ve Fettah Can gibi birkaç ünlü isim, PKK'ya meydan okudu. Ceceli, "Terörist köpekler, her zaman kalleş ve şerefsizdiniz, siz de cehennem ateşinde yanacaksınız", Fettah Can ise "PKK'lı p..lerin bulunup onların da yakılması lazım. PKK'ya sempati duyanlara lanet olsun!" dedi.