Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 11 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık....
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları sonrasında Walison, Sefa ve Ebru eleme adayları olarak gösterildi. Mavi ve kırmızı takımların mücadelesinden çıkan eleme adaylarından bir kişi bu akşam hayallerine veda edecek. Yarışmanın takipçileri, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, 11 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık....
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 11 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirleniyor. Mavi ve kırmızı takımlar eleme adaylarını belirledi. Walison, Sefa ve Ebru eleme adayı olarak gösterildiği akşamda, bir isim şampiyonluğu ve hayallerine veda edecek. İşte, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 11 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık....
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef 2020'nin sekizinci haftasında Kırmızı takım, tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat'ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu.
İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden Kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu. Oylamada ise eleme potasına giden isim Tanya idi. Son bireysel dokunulmazlık oyununu üç kişi oynadı. Ebru, Eray ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Böylece Ebru ve Sefa direkt olarak eleme adayı oldu.
BU AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?
MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek 75. bölümünde altı eleme adayı, yarışmada kalabilmek için mücadele edecek. Bu hafta Kırmızı takımda yer alan Serhat, Walison, Berker, Tanya, Sefa ve kaptan Ebru eleme gecesinde en iyi tabağı çıkarmak için yarışacak. İki oyunun oynanacağı eleme gecesi ilk turunda üç kişi, son 14 arasına girmiş olacak. Son üç kişi arasında oynanacak bir eleme oyunu ile de MasterChef Türkiye'de veda eden isim belli olacak. MasterChef 75. bölümün başlaması ile birlikte gelişmeleri sizlerle buradan paylaşacağız.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Ebru (Kaptan)
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison