Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 11 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirleniyor. Mavi ve kırmızı takımlar eleme adaylarını belirledi. Walison, Sefa ve Ebru eleme adayı olarak gösterildiği akşamda, bir isim şampiyonluğu ve hayallerine veda edecek. İşte, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 11 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık....

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef 2020'nin sekizinci haftasında Kırmızı takım, tüm dokunulmazlık oyunlarını kaybetti. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan Sefa, Serhat'ı eleme potasına gönderdi. Oylamada ise eleme potasına giden, adı en çok yazılan Walison oldu.

İkinci dokunulmazlığı yine kaybeden Kırmızı takımda bu sefer bireysel dokunulmazlığı Eray kazandı ve onun söylediği isim Berker, 3. eleme adayı oldu. Oylamada ise eleme potasına giden isim Tanya idi. Son bireysel dokunulmazlık oyununu üç kişi oynadı. Ebru, Eray ve Sefa arasında oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Böylece Ebru ve Sefa direkt olarak eleme adayı oldu.