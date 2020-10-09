Halil Sezai kimdir, tutuklandı mı? Halil Sezai ne kadar ceza aldı? İşte son durumu...
Halil Sezai kimdir, tutuklandı mı? Tuzla'da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Son dakika haberi sonrasında hayranları Halil Sezai'nin neden tutuklandığını ve ne kadar ceza alacağını araştırmaya başladı. İşte, Halil Sezai kimdir, tutuklandı mı? Halil Sezai ne kadar ceza aldı? İşte son durumu...
Halil Sezai kimdir, tutuklandı mı? Halil Sezai ne kadar ceza aldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hayranları son dakika haberinin ardından detayları araştırmaya başladı. İşte, Halil Sezai kimdir, tutuklandı mı? Halil Sezai ne kadar ceza aldı? İşte son durumu...
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında istenen ceza belli oldu.
13 YIL HAPSİ İSTENDİ
Tutuklu şekilde yargılanan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.
Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.
Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai Paracıkoğlu çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Paracıkoğlu'nun avukatı da tutuklama kararına karşı itirazda bulunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.
HALİL SEZAİ KİMDİR?
Halil Sezai Paracıkoğlu, 16 Ağustos 1979 da Eskişehir'de doğdu. Babası eski bas gitarcı sonra da muhasebecilık yapmış, annesi Nurten Paracıkoğlu da öğretmenmiş. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup, soyadı buradan gelmekteymiş. Mahallesindeki ilkokul ve orta okuldan sonra liseyi Eskişehir Atatürk Lisesinde tamamlayan Halil Sezai Paracıklıoğlu,Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı 2003 yılı Müzik Bölümü mezunudur. Sinema ve tiyatro oyuncusu, şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. İlk bestesini 15 yaşındayken yaptı.
Halil SezaiParacıkoğlu'nun En Çok Bilinen Şarkıları , Paramparça, İsyan, Ağlamışız, Sen ve Ben, Olsun, Hayalimin Ortasında, Sonbahar, Seni Beklemek, Esme, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel, Aşk Yasak Ağlıyor, Fırtına, Bir Rüzgar Esti, Üşürken, İsyan ve İncir Reçeli'nde Söylediği Duman şarkısıdır.
İlk albümü olan "Seni Beklerken", Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle 21 Kasım 2011′de yayınlandı. Ayrıca 2012 yılında "Seni Beklerken" adlı albümü ile büyük başarı yakalayan sanatçının bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelmiştir. "Seni Beklerken" albümünde Paramparça, Fırtına, Sonbahar, İsyan, Duman, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel gibi söz ve müziklerin birçoğu kendine ait olan eserleri yer almaktadır.
Daha önce de, Ferhat Göçer'e, Melih Ünen'e, Özcan Deniz'e şarkı vermiş.
Duygu Paracıkoğlu adında kendisinden 2 yıl 3 gün küçük oyuncu bir kızkardeşi var.
Halil Sezai, hayvan sevgisiyle de tanınır. Kendisinin Paspas adında sevimli bir kedisi var.
Halil Sezai Paracıkoğlu, 2014 yılında yapımcılığını yaptığı "Çilek" adlı sinema filminde İlker Aksum, Azra Akın, Bülent Şakrak, Selen Öztürk ile kendisi de başrolde oynadı.
2014 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği "İncir Reçeli 2" adlı sinema filminde Sinan Çalışkanoğlu, Şafak Pekdemir, Ahmet Uz, Selim Akgülile birlikte oynamıştır.
Halil Sezai; imam rolünde 2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" sinema filminde İlker Ayrık, Hakan Bulut, Suzan Kardeş,Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış, Bülent Şakrak,Yasemin Çonka, Şebnem Bamsey, Gül Fakı ve İvana Sert ile beraber oynadı.
23 Ağustos 2015 tarihinde Halil Sezai ile bir enerji şirketinde yönetici asistanı olan Zehra Kaya Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Çift, nikahın ardından anlaşmazlıklar baş gösterince 15 gün sonra anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Ödülleri :
2012 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Albümleri :
2011 - Seni Beklerken
2012 - Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit)
2012 - Seni Beklemek
2013 - Ey Aşk
Filmleri ve Dizileri :
2014 - Yapışık Kardeşler (İmam) (Sinema Filmi)
2014 - İncir Reçeli 2
2014 - Çilek (sinema)
2014 - Ammar : Film
2011 - Türkan (Dizi)
2011 - Problem Çözen Adam : (İnternet Dizisi)
2011 - İncir Reçeli
2009 - Yapma Diyorum
2009 - Kahve Bahane
2007 - Sevgili Dünürüm
2007 - Kader : Levent
2005 - Ihlamurlar Altında
2004 - Gönül Yarası : Garson
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