Halil Sezai kimdir, tutuklandı mı? Halil Sezai ne kadar ceza aldı? İşte son durumu...

İlk albümü olan "Seni Beklerken", Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle 21 Kasım 2011′de yayınlandı. Ayrıca 2012 yılında "Seni Beklerken" adlı albümü ile büyük başarı yakalayan sanatçının bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelmiştir. "Seni Beklerken" albümünde Paramparça, Fırtına, Sonbahar, İsyan, Duman, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel gibi söz ve müziklerin birçoğu kendine ait olan eserleri yer almaktadır.

Daha önce de, Ferhat Göçer'e, Melih Ünen'e, Özcan Deniz'e şarkı vermiş.

Duygu Paracıkoğlu adında kendisinden 2 yıl 3 gün küçük oyuncu bir kızkardeşi var.

Halil Sezai, hayvan sevgisiyle de tanınır. Kendisinin Paspas adında sevimli bir kedisi var.

Halil Sezai Paracıkoğlu, 2014 yılında yapımcılığını yaptığı "Çilek" adlı sinema filminde İlker Aksum, Azra Akın, Bülent Şakrak, Selen Öztürk ile kendisi de başrolde oynadı.

2014 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği "İncir Reçeli 2" adlı sinema filminde Sinan Çalışkanoğlu, Şafak Pekdemir, Ahmet Uz, Selim Akgülile birlikte oynamıştır.

Halil Sezai; imam rolünde 2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" sinema filminde İlker Ayrık, Hakan Bulut, Suzan Kardeş,Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış, Bülent Şakrak,Yasemin Çonka, Şebnem Bamsey, Gül Fakı ve İvana Sert ile beraber oynadı.

23 Ağustos 2015 tarihinde Halil Sezai ile bir enerji şirketinde yönetici asistanı olan Zehra Kaya Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Çift, nikahın ardından anlaşmazlıklar baş gösterince 15 gün sonra anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Ödülleri :

2012 - Kral TV Video Müzik Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Albümleri :

2011 - Seni Beklerken

2012 - Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit)

2012 - Seni Beklemek

2013 - Ey Aşk

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Yapışık Kardeşler (İmam) (Sinema Filmi)

2014 - İncir Reçeli 2

2014 - Çilek (sinema)

2014 - Ammar : Film

2011 - Türkan (Dizi)

2011 - Problem Çözen Adam : (İnternet Dizisi)

2011 - İncir Reçeli

2009 - Yapma Diyorum

2009 - Kahve Bahane

2007 - Sevgili Dünürüm

2007 - Kader : Levent

2005 - Ihlamurlar Altında

2004 - Gönül Yarası : Garson

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