Sevgilisiyle yakalanan Yiğit Özşener kameraları görünce böyle kaçtı!

Yiğit Özşener, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi. 48 yaşındaki oyuncunun yanında kadın arkadaşı da vardı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan Yiğit Özşener ve kız arkadaşı, sağa sola doğru kaçışmaya başladı.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Sorular yanıtsız bırakan oyuncu, suskunluğunu korudu. Arkadaşı ise görüntü vermemek için yüzünü gizlese de bu çabasında başarısız oldu.

Özşener ve esmer güzel, corona virüs kurallarını da hiçe sayarak maske de takmadı. Ünlü oyuncu, hızlı adımlarla Beyoğlu'nun arka sokaklarına gitti. İkilinin hızlıca kaçma anı objektiflere böyle yansıdı.



