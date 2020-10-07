Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, rolleri neler? Kuruluş Osman'da kim kimdir? İşte merak edilenler...
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, rolleri neler? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda birçok önemli isim yer alacak. Ertuğrul Bey ve Savcı Bey'in geleceği akşamda hayraları yeni sezon isimleri araştırılıyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, rolleri neler? Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, rolleri neler? Kuruluş Osman yeni sezonda kimler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna birçok usta isim katılıyor. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit'in katılacağı akşamda yeni sezon kadrosu gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, rolleri neler? Kuruluş Osman'da kim kimdir? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletti. Yakında yeni sezonuna başlayacak dizi birçok genç ve tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İkinci sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi; Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimleri kadrosuna kattı.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Burak Özçivit
Nurettin Sönmez
Ragıp Savaş
Seda Yıldız
Emre Basalak
Özge Törer
Buse Arslan Akdeniz
Aslıhan Karalar
Açelya Özcan
Yiğit Uçan
Burak Çelik
Yeşim Ceren Bozoğlu
Cüneyt Arkın
Tamer Yiğit
Erkan Avcı
Kanbolat Görkem Arslan
Seçkin Özdemir
Ahmet Yenilmez
Emin Gürsoy
Umut Karadağ
Bahtiyar Engin
Seray Kaya
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.
Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.