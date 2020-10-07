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Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, rolleri neler? Kuruluş Osman'da kim kimdir? İşte merak edilenler...

oyuncuları kimler, rolleri neler? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda birçok önemli isim yer alacak. ve Savcı Bey'in geleceği akşamda hayraları yeni sezon isimleri araştırılıyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, rolleri neler? Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 07.10.2020
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Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, rolleri neler? Kuruluş Osman'da kim kimdir? İşte merak edilenler...

oyuncuları kimler, rolleri neler? Kuruluş Osman yeni sezonda kimler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna birçok usta isim katılıyor. ve 'in katılacağı akşamda yeni sezon kadrosu gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, rolleri neler? Kuruluş Osman'da kim kimdir? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletti. Yakında yeni sezonuna başlayacak dizi birçok genç ve tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil etti. İkinci sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi; Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, , , , , Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimleri kadrosuna kattı.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ragıp Savaş

Seda Yıldız

Emre Basalak

Özge Törer

Buse Arslan Akdeniz

Aslıhan Karalar

Açelya Özcan

Yiğit Uçan

Burak Çelik

Yeşim Ceren Bozoğlu

Cüneyt Arkın

Tamer Yiğit

Erkan Avcı

Kanbolat Görkem Arslan

Seçkin Özdemir

Ahmet Yenilmez

Emin Gürsoy

Umut Karadağ

Bahtiyar Engin

Seray Kaya

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken , uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.


Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. 'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.

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