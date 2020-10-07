Kuruluş Osman Bamsı öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nurettin Sönmez yen sezonda var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman'ın başrol karakterleri arasonda yer alan "Bamsı" için öldü iddiası gündeme geliyor. Hayranları Nurettin Sönmez'in diziden ayrılacağı iddiası merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman Bamsı öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nurettin Sönmez yen sezonda var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

BAMSI BEYREK YENİ SEZONDA VAR MI? BAMSI BEYREK KİMDİR, TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Ekranların fenomen dizisi Kuruluş Osman bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Bu noktada dizinin en sevilen isimlerinden olan Bamsı Beyrek'in 2. Sezonda olup olmayacağı merak konusu oluyor.