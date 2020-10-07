Kuruluş Osman Bamsı öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nurettin Sönmez yen sezonda var mı? Tarihte nasıl öldü?
Kuruluş Osman Bamsı öldü mü, diziden ayrılıyor mu? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Nurettin Sönmez'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Yayınlanan yeni sezon fragmanında "Bamsı" karakterinin yaralandığı görülüyor. Hayranları başarılı karakterin akıbetini ve tarihte ne zaman öldüğünü araştırmaya başladı. İşte, Kuruluş Osman Bamsı öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nurettin Sönmez yen sezonda var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kuruluş Osman Bamsı öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nurettin Sönmez yen sezonda var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının başarılı yapımı Kuruluş Osman'ın başrol karakterleri arasonda yer alan "Bamsı" için öldü iddiası gündeme geliyor. Hayranları Nurettin Sönmez'in diziden ayrılacağı iddiası merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman Bamsı öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Nurettin Sönmez yen sezonda var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
BAMSI BEYREK YENİ SEZONDA VAR MI? BAMSI BEYREK KİMDİR, TARİHTE NASIL ÖLDÜ?
Ekranların fenomen dizisi Kuruluş Osman bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Bu noktada dizinin en sevilen isimlerinden olan Bamsı Beyrek'in 2. Sezonda olup olmayacağı merak konusu oluyor.
BAMSI BEYREK YENİ SEZONDA VAR MI?
Bamsı Beyrek, ATV'nin oyuncu kadrosunda gözüküyor. Yeni sezon tanıtımlarında hiç görmediğimiz Bamsı Beyrek'in yeni sezonda olması bekleniyor.
BAMSI BEYREK KİMDİR? BAMSI BEYREK TARİHTE NASIL ÖLDÜ?
Bizans'ta bir zindanda 16 yıl geçiren Bamsı'ya Kale'de yaşayan bir Prenses aşık oldu. Üstelik, o prenses Bamsı Beyrek'in kaçmasına yardım etti. Ne zaman öldüğü veya ne kadar yaşadığı bilinmemektedir; Sadece o süre boyunca oldukça uzun yaşamıştır ve bir pusuya kurban gitti, karısını ve çocuklarını geride bırakarak öldürüldü.
Bamsı Beyrek Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramandır. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi isimlerde de bilinmektedir. Atının ismi Dengiboz veya Bengibozdur.
Bamsı Beyrek, masallardaki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in ismine Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı masalda, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.
İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.