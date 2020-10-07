SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. FOX TV' de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.