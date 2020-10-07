Kuruluş Osman Lena kimdir? Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya kimdir, kaç yaşında? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna önemli birçok önemli isimler katılıyor. Güzel oyuncu Seray Kaya, yeni sezon isimleri arasında dikkat çekiyor. Dizinin hayranları Kuruluş Osman Lena kimdir? Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı nedir? Sorularının cevaplarını araştırmaya devam ediyor. İşte, Kuruluş Osman Lena kimdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kuruluş Osman Lena kimdir? Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği yeni sezonda bomba gibi isimler yer alıyor. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları arasında Seray Kaya'da bulunuyor. Güzel oyuncunun hayatı gündemin ilk sırasına yerleşti. İşte, Kuruluş Osman Lena kimdir? Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı nedir? İşte hayatı...
KURULUŞ OSMAN SERAY KAYA HANGİ ROLDE?
Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncu kadrosu genişletildi. Seray Kaya da dizinin kadrosuna katıldı.
Güzel oyuncu Seray Kaya, Kuruluş Osman'da Lena karakterini canlandırıyor.
SERAY KAYA KİMDİR?
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. FOX TV' de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.