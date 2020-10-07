Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" karakterini canlandırdı. Özdemir, "Al Yazmalım" isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. 2014 yılı Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynadı.