Kuruluş Osman Ertuğrul Bey kimdir? Kuruluş Osman Ertuğrul Bey'i canlandıran Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey'i canlandıran Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey fırtınası esiyor. Dizinin yeni sezonuna bomba gibi isimler katılıyor. Ertuğrul Bey karakterine usta isim Tamer Yiğit hayat verecek. Usta oyuncu Tamer Yiğit'in hayatı araştırılmaya başladı. Kuruluş Osman Ertuğrul Bey kimdir? Kuruluş Osman Ertuğrul Bey'i canlandıran Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...
Kuruluş Osman Ertuğrul Bey kimdir? Kuruluş Osman Ertuğrul Bey'i canlandıran Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonda dikkat çekecek isimler dahil olacak. Tamer Yiğit'in rol vereceği Ertuğrul Bey'in Kayı Obasına gelişi büyük coşkuyla karşılanıyor. İşte, Kuruluş Osman Ertuğrul Bey kimdir? Kuruluş Osman Ertuğrul Bey'i canlandıran Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN ERTUĞRUL BEY KİMDİR?
Kuruluş Osman yeni sezonda Ertuğrul Bey karakterine Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Tamer Yiğit hayat verecek.
TAMER YİĞİT KİMDİR?
Tamer Yiğit Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu 1942-Balıkesir doğumludur. Ünlü isim İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi.
1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.
Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.
Osman Gazi 1299 yılında, merkezi Söğüt olan Osmanlı Beyliği'ni kurdu. Söğüt'te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılan bir türbesi bulunmaktadır.
Ertuğrul Gazi Türbesi Bilecik Söğüt ilçesinde yer almaktadır.