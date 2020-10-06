Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Ali Sümeli'nin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli 7 Nisan 1959 yılında Solhan/Bingöl'de dünyaya geldi. Zaza asıllı olan Tiyatro ve sinema oyuncu Ali Sürmeli bugüne kadar birçok sinema, tiyatro ve dizide rol aldı. Usta sanatçının rol aldığı diziler arasında Deli Yürek, Kurtlar Vadisi Pusu ve son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri yer alıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.