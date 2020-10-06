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3 Milyonluk araca 1 milyona bindiler! Test Plaka ile ÖTV kaçağı

’da test plaka ile gezen 12 lüks araç trafikten men edildi. Şarkıcı de ‘T’ plakalı araçla görüntülenmişti.  Ekipleri kaçakçılığı yapanları tek tek tespit etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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3 Milyonluk araca 1 milyona bindiler! Test Plaka ile ÖTV kaçağı

Yunus Emre KAVAK / SABAH

'da lüks otomobil satan bazı galerilerin, test ve geçici plaka olarak bilinen 'T' plakayı usulsüz kullandığı öğrenildi. Söz konusu dolandırıcıların 'siz araç satışı yaptıkları ortaya çıktı.

ŞARKICI BERKAY ŞAHİN...

Bu yöntem ile, yurtdışından getirdikleri otomobillere ÖTV ve ödemeyen galericilerin yüzde 220'ye yakın bir kazanç sağladığı iddia edildi. Ekiplerince İstanbul'da bu şekilde trafiğe çıktığı tespit edilen 12 araca 10 bin 902 lira ceza kesildi. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı de 'T' plakalı araçla görülmüştü.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları" başlıklı 25'inci maddesi doğrultusunda Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönetmeliğinde geçici "trafik belgeleri ve geçici plakaların" verilme esasları belirlenmiştir.

GEÇİCİ PLAKAYA NORMAL PLAKA GÖRÜNÜMÜ VERDİLER

Ancak son zamanlarda ÖTV'den kaçmak isteyen bazı satıcılar; "A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi"ne istinaden "prototip veya yol testi" yapacak olan araçlar için düzenlenen "T" geçici plakaların zemini sarı, harf ve rakamları siyah olması zorunlu iken bu uygulamanın suistimal ederek plakaların usulsüz bir şekilde değiştirilerek, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluşturup normal plaka görünümü kazandırıldığı tespit edildi.

HEM ARACA HEM TESCİL BELGESİNE CEZA YAZILDI

Araçların prototip veya yol testi amacıyla kullanılması gerekirken amacı dışında trafikte yer aldıkları ve kullanıldıkları görülmesi ve bu ihlallerin önlenmesine yönelik olarak 30 Eylül - 5 Ekim 2020 tarihleri arasında "Geçici Plakalı Taşıtlara" yönelik yapılan uygulamada; 12 araç belirlendi. Tek tek tespit edilen araçlara ve tescil belgelerine olmak üzere 288 er lira ceza kesildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 araca toplamda 10 bin 902 lira para cezası kesildi. Araçlar eksikleri giderilene kadar trafikten men edildi.

BERKAY'DA ÖTV DEN KAÇMIŞ

Geçtiğimiz günlerde aynı yöntemle Şahin'de 'T' plakalı araçla görülmüştü. Trafik ekipleri o aracı da tespit etmeye çalışıyor.

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