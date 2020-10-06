3 Milyonluk araca 1 milyona bindiler! Test Plaka ile ÖTV kaçağı

ŞARKICI BERKAY ŞAHİN...

Bu yöntem ile, yurtdışından getirdikleri otomobillere ÖTV ve KDV ödemeyen galericilerin yüzde 220'ye yakın bir kazanç sağladığı iddia edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince İstanbul'da bu şekilde trafiğe çıktığı tespit edilen 12 araca 10 bin 902 lira ceza kesildi. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay Şahin de 'T' plakalı araçla görülmüştü.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları" başlıklı 25'inci maddesi doğrultusunda Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönetmeliğinde geçici "trafik belgeleri ve geçici plakaların" verilme esasları belirlenmiştir.