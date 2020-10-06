Kuruluş Osman'da taş üstünde taş baş üstünde baş kalmayacak! Osman Bey düşmanlarına merhamet etmeyecek...

Kuruluş Osman, bu sezonda ATV ekranlarına damga vurmaya hazırlanıyor. Ertuğrul Bey'in diziye geleceğinin açıklamasının ardından hayranları heyecanla yeni sezonu bekliyor. Osman Bey'in arkadaşlarıyla verdiği mücadele düşmanlarının ezberlerini bozacak. Oyuncu kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi usta isimlerin katılması heyecanı ikiye katlıyor. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamayla dizinin takipçilerini heyecanlandırdı. Bozdağ, Kayı Obası'nda dengeleri değiştirecek yeni gelişmelerin yaşanacağını açıkladı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER VAR?

Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.

Bu konsept doğrultusunda birçok yeni dekor yaptık. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterleriyle beraber yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz. Bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Dünyayı iyi kurduk. Çok güçlü sahneler çekildi. Ezberleri bozmak istedik. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık; imajda, tasarımda. Seyircimiz çok şaşıracak."