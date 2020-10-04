Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik flaş ayrılık....
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışması Masterchef Türkiye'de eleme adaylarından bir kişi hayallerine veda edecek. Duygu, Sefa ve Didem'in eleme adayı olarak belirlendiği haftada, hangi isimin yarışmaya veda edeceği merak ediliyor. Yarışmanın takipçileri 4 Ekim akşamı hangi isimin elendiğini araştırmaya başladı. İşte, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik flaş ayrılık....
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca oynanılan dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme adayları belirleniyor. Mavi ve kırmızı takım kaybettikleri oyun sonrası eleme adaylarını belirledi. Bu hafta eleme adayları ise Duygu, Didem ve Sefa oldu. Yarışmaya bu akşam veda eden isim merak ediliyor. İşte, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik flaş ayrılık....
MASTERCHEF ELEME OYUNU: ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?
4 Ekim 2020 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde MasterChef'te eleme adayı dün belli oldu ve 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığı bu gece açıklanıyor! Son bölüm ve elemelere ilişkin detaylar şöyle;
MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?
MasterChef eleme adayları dün akşam belli oldu. Elenen isim ise açıklandığı anda bu başlık altında yer alacak.
ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?
3 Ekim 2020 MasterChef Türkiye son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve Kırmızı takımlar arasında Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapılması istenen menüyü yemek bazında yapılan değerlendirme ile KIRMIZI takım kazandı.
Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karşısında başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin fırın yemeği olarak istedikleri bir yemeği yapmalarının istendiği bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ÖZGÜL oldu.
Öte yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül, yarışmanın kuralları gereği kendi takımından bir kişiyi yarın ki eleme gecesi için eleme potasına soktu ve ERAY eleme adayı oldu. Takım içerisinde yapılan oylamayla da en fazla eleme oyunu alan SEFA haftanın son eleme adayı oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Serhat (Kaptan)
Furkan
Tanya
Eray
Sefa
Uğur
Özgül
Didem
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Barbaros (Kaptan)
Esra
Emir
Duygu
Berker
Ayyüce
Ebru
Walison