Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca oynanılan dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme adayları belirleniyor. Mavi ve kırmızı takım kaybettikleri oyun sonrası eleme adaylarını belirledi. Bu hafta eleme adayları ise Duygu, Didem ve Sefa oldu. Yarışmaya bu akşam veda eden isim merak ediliyor. İşte, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik flaş ayrılık....

MASTERCHEF ELEME OYUNU: ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?

4 Ekim 2020 Pazar günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde MasterChef'te eleme adayı dün belli oldu ve 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kimin kazandığı bu gece açıklanıyor! Son bölüm ve elemelere ilişkin detaylar şöyle;