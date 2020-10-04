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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası

Son dakika haberleri... 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 269 kişiye para cezası uygulandı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020
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Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 19 bin 825 kişinin bilgileri sorgulanırken 1426 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 19, maske takmayan 242, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile salgın kurallarına uyulmayan 1 işletmeci, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 2 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

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