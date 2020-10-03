Emre Aşık’ı öldüreceği iddia edilen Erdi Sungur gözaltına alınmıştı

Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın tehdit edildiğini gerekçe göstererek yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile tetikçi olduğu öne sürülen Baycan Ş., adli kontrolle serbest bırakılmak talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

İFTİRA OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Mahkeme her iki şüpheliyi serbest bırakırken yurt dışına çıkışlarını yasaklamıştı. Mahkeme şüphelilerin şikayetçi Emre Aşık'ın evine, iş yerine ve kendisine 300 metreden fazla yaklaşılmasını da yasaklamıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yağmur Aşık, tetikçi tuttuğu ihbarında bulunan Erdi Sungur'un kendisine aşık olduğunu, karşılık bulmadığı için bu iftirayı attığını ileri sürmüştü.

Bu gelişmeler ardında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilen Erdi Sungur, İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ardından yarın adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ

