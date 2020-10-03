Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe’nin büyük tutkusu! Sette boş zamanlarında...
Maria ile Mustafa dizisiyle Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hilmi Cem İntepe, offroad tutkusuyla dikkat çekti. Çekimleri Kapadokya’da devam eden Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, setten arda kalan zamanlarda offroad yapmaya başladı.
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Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan, çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, setten arda kalan zamanlarda offroad yapıyor.
Kapadokya'nın eşsiz doğasında vadiler arasında offroad yapan başarılı oyuncu "Burada olmak bana çok şey kattı. Uzun zamandır yapmak istediğim birçok aktiviteyi gerçekleştirebildim. Kapadokya'nın eşsiz vadilerini arazi aracıyla keşfetmek bambaşka bir duygu" dedi.