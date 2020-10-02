Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 42. yeni bölüm fragmanı izle...
Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Hercai, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde; Azize Aslanbey'in yıllardır herkesten sakladığı büyük sırrı Sultan öğreniyor. Dilşah'ın yazdığı mektubun Miran'ın eline geçip geçmeyeceği merak edilen unsur oluyor. Dizinin hayranları "Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, Hercai 42. yeni bölüm fragmanı izlemek için detaylar haberimizde...
Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 42. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Hercai, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Miran ve Reyyan'ın aşkları engelleri aşmaya devam ediyor. Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 42. yeni bölüm fragmanı ...
HERCAİ 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai 42. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi bittikten sonra televizyonda yeni bölüm fragmanı yayınlanıyor. Ardından sizler için hemen yazımıza yeni fragmanı ekleyeceğiz.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azat'ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize'yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar. Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran'ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek. Gerçekleri öğrenmesi ve Miran'ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür. Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra Reyyan ailesini karşısına alıp Miran'la gidecek mi? Aslan Aslanbey dost mu? yoksa düşman mı?