Ertuğrul Bey muhteşem heybetiyle Kayı Obasına dönüyor! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte tarih...
ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da efsane isim yeniden Kayı Obasına dönüyor. Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği ve dikkatleri üzerine çektiği Ertuğrul Bey'e, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Tamer Yiğit can verecek. İkinci sezonuyla beklenen dizisinin fragmanı paylaşıldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni sezon yayın tarihi merak ediliyor. Fragmanda savaş sahneleri ve yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor.
Çarşamba akşamlarını vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey hasreti bitiyor. ATV ekranlarında paylaşılan yeni sezon fragmanında, dizinin 28. bölümünün 7 Ekim çarşamba günü saat 20:00'de sevenlerinin karşısına çıkacağı açıklandı. Ertuğrul Bey'in Kayı obasına geldiği anlar ise büyük coşkuyla karşılandı. Düşmanları artık bir kere daha düşünmek zorunda kalacak.
KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Yayıncı kuruluş ATV tarafından dizi hakkında bilgiler paylaşıldı.
DİZİYE BİRÇOK USTA İSİM DAHİL OLDU!
Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Türk örf ve adetlerine yönelik simgeler paylaşıldı. At, kurt ve şahin detayları izleyenleri heyecanlandırdı.
Diziye yeni katılan isimler ise; Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi sevilen isimler dahil oldu.
İKİNCİ SEZON AFİŞİ DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI!
Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan yeni afişinin yayınlanmasının ardından kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı.
İlk sezonun finalinde Kulucahisar Kalesi'ni fetheden Osman Bey'in yeni hedefleri de dizinin hayranları arasında merak konusu oldu. Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna katılan yeni oyuncularla da adından söz ettiriyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILDI
İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor. Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi?