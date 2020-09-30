30 Eylül 2020, Çarşamba
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Seda Tosun'un iki yıllık evliliği bitti

Oyuncu iki yıl önce Eymen Adal ile nikah masasına oturmuştu. Çift yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu ayrılmaya karar verdi. "İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim." diyen Tosun, kariyerine odaklanmaya karar verdiğini söyledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.09.2020
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Seda Tosun'un iki yıllık evliliği bitti

Seda Tosun, iki yıl önce nikah masasına oturduğu Eymen Adal'dan boşandı.

Oyuncu, eşiyle anlaşamadıkları için yollarını ayırdıklarını söyledi. Kariyerine odaklandığını belirten Tosun, "Birçok senaryo geliyor. İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim. Çalışmaktan hiç yorulmam" diyerek, yeni projelerin müjdesini verdi.

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