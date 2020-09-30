Seda Tosun'un iki yıllık evliliği bitti
Oyuncu Seda Tosun iki yıl önce Eymen Adal ile nikah masasına oturmuştu. Çift yaşadıkları anlaşmazlıklar sonucu ayrılmaya karar verdi. "İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim." diyen Tosun, kariyerine odaklanmaya karar verdiğini söyledi.
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Seda Tosun, iki yıl önce nikah masasına oturduğu Eymen Adal'dan boşandı.
Oyuncu, eşiyle anlaşamadıkları için yollarını ayırdıklarını söyledi. Kariyerine odaklandığını belirten Tosun, "Birçok senaryo geliyor. İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim. Çalışmaktan hiç yorulmam" diyerek, yeni projelerin müjdesini verdi.