Seda Tosun'un iki yıllık evliliği bitti

Seda Tosun, iki yıl önce nikah masasına oturduğu Eymen Adal'dan boşandı.

Oyuncu, eşiyle anlaşamadıkları için yollarını ayırdıklarını söyledi. Kariyerine odaklandığını belirten Tosun, "Birçok senaryo geliyor. İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim. Çalışmaktan hiç yorulmam" diyerek, yeni projelerin müjdesini verdi.