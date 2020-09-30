Kuruluş Osman’a ‘Altın Heykel’ ödülü!

Her yıl Eylül ayında dünyanın dört bir yanından jüri ekibinin katıldığı, birçok kıtadan ve platformlardan adayların olduğu, dünyanın en iyi TV yapım ve yapımcılarının ağırlandığı Venedik TV Ödülü, Türkiye de dahil olmak üzere 28 ülkeye TV ödüllerini dağıttı.

Başarılı bulunan içeriklerden birisi ise ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman oldu. Kuruluş Osman, Venedik TV ödülleri, Telenovela kategorisinde "Altın Heykel" kazandı.

Kaliteli ve olağanüstü başarı gösteren televizyon içeriklerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Venedik TV Ödüllerinin sahiplerini, 28 Eylül 2020 tarihinde açıklamıştı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonuyla çok yakında atv'de!