Rıza Kocaoğlu'nun başka dizide rol alması kafaları karıştırdı! Aliço öldü mü? Aliço Çukur'dan ayrıldı mı?

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir Tepecik'de doğmuştur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir. Oyuncu olan Gözde adında kız kardeşi var. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda, BKM'de, Dot'ta çalıştı.Çağan Irmak'ın 2001 yılında yönettiği "Bana Şans Dile" adlı dizi film ile sinemaya başladı.