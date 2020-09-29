Rıza Kocaoğlu'nun başka dizide rol alması kafaları karıştırdı! Aliço öldü mü? Aliço Çukur'dan ayrıldı mı?
Aliço öldü mü? Aliço Çukur'dan ayrıldı mı? Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Çukur'un başarılı oyuncusu Rıza Kocaoğlu'nun Aliço rolünde başka dizide oynaması kafaları karıştırdı. Sevilen oyuncunun Menajerimi Ara dizisinde görülmesi sonrasında Çukur'dan ayrıldı mı iddiaları akıllara geldi. İşte, Aliço öldü mü? Aliço Çukur'dan ayrıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Aliço öldü mü? Aliço Çukur'dan ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Rıza Kocaoğlu'nun Aliço rolünde başka dizide oynaması kafaları karıştırdı. Sevilen oyuncunun Menajerimi Ara dizisinde görülmesi sonrasında Çukur'dan ayrıldı mı iddiaları akıllara geldi. İşte, Aliço öldü mü? Aliço Çukur'dan ayrıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALİÇO ÖLDÜ MÜ? ALİÇO ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?
Çukur dizisinde Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'nun Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılması kafaları karıştırdı. Oyuncunun Çukur'dan ayrıldığına yönelik açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?
Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir Tepecik'de doğmuştur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir. Oyuncu olan Gözde adında kız kardeşi var. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda, BKM'de, Dot'ta çalıştı.Çağan Irmak'ın 2001 yılında yönettiği "Bana Şans Dile" adlı dizi film ile sinemaya başladı.
Ödülleri :
001 - Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü - Bana Şans Dile
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
Vur/Yağmala/Yeniden
Kürklü Merkür
Hakimiyeti Milliye Aş Evi
Gelin ile Kaynana
Bizans Düştü
Filmleri Ve Dizileri :
2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2012 - 2014 - Karadayı (Dizi)
2011 - 2012 - Kuzey Güney
2011 - Labirent
2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2010 - Kaybedenler Kulübü
2010 - Av Mevsimi
2010 - 2011 - Ezel (Dizi)
2010 - Elif
2009 - Başka Semtin Çocukları
2009 - Sonsuz
2009 - Elveda Rumeli
2008 - Sınıf (Dizi)
2007 - Emret Komutanım: Şah Mat
2006 - Kabuslar evi - Karanlıktan gelen
2005 - Organize İşler
2004 - Gece Yürüyüşü (Dizi)
2004 - Ruhun Duymaz (Dizi)
2001 - Yeni Hayat (Dizi)
2001 - Bana Şans Dile (Dizi)