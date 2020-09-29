Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? Masumlar Apartmanı konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler.....
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen yeni dizisi Masumlar Apartmanı, reytingleri alt üst etmeyi başarıyor. İddialı kadrosu ve ve tanıtımları ile dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu merak ediliyor. İlk bölümüyle heyecan uyandıran dizinin yeni bölümleri iple çekiliyor. Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? Masumlar Apartmanı konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılıyor. İşte merak edilenler...
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? Masumlar Apartmanı konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Masumlar Apartmanı, bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı korumacı bir dede ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci ile takıntılı kardeşleriyle yaşayan, zengin bir iş adamı olan ancak geceleri çöpçülük yapan Han'ın hayatının kesişme hikayesini anlatıyor. İşte, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? Masumlar Apartmanı konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler.....
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı çekimleri İstanbul'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor. Dizinin çekildiği apartman ise daha önce dizilere ev sahipliği yapan Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer bulunuyor.
MASUMLAR APARTMANI SAFİYE
Han'ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.
MASUMLAR APARTMANI HAN
Han'ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.
MASUMLAR APARTMANI İNCİ
Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci'nin hayatı Han'la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı'na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.
MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN
Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.