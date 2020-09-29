Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? Masumlar Apartmanı konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Masumlar Apartmanı, bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı korumacı bir dede ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci ile takıntılı kardeşleriyle yaşayan, zengin bir iş adamı olan ancak geceleri çöpçülük yapan Han'ın hayatının kesişme hikayesini anlatıyor. İşte, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir? Masumlar Apartmanı konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler.....

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı çekimleri İstanbul'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor. Dizinin çekildiği apartman ise daha önce dizilere ev sahipliği yapan Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer bulunuyor.