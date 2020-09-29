Berk Oktay’ın uygunsuz görüntüleri yayınlanmıştı! Davada yeni gelişme…

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu katılmadı. Şikayetçi Berk Oktay ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

BERK OKTAY'IN AVUKATLARI: SANIK CEZALANDIRILSIN

Şikayetçi Berk Oktay, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti. Oktay'ın avukatları ise sanığın ifadesinin alındığını, tanıkların dosyaya yenilik katmayacağını belirterek, tanık dinlenilmesinden vazgeçilmesini talep ettiler. Berk Oktay'ın avukatlarından Serdar Öktem, dosyaya teknik inceleme raporu sunduklarını belirtip, paylaşımın yapıldığı telefonla ilgili tespitlerde bulunduklarını ifade ederek "Dosya tekamül etmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

SANIK AVUKATLARI: TANIKLAR DİNLENSİN

Sanık Merve Şarapçıoğlu'nun avukatlarından Naim Karakaya ise dosyada hiç tanık dinlenmediğini belirterek, tanık dinlenmesi konusunda ısrarlı olduklarını belirtti. Şarapçıoğlu'nun diğer avukatı Pelinsu Demircan ise, "Dosyada bulunan paylaşımlar değişik il ve ülkelerden yapılmıştır. Dosyada bir netlik yoktur. Bu hususların açığa kavuşması için tanık dinlenmesi gerekmektedir" diyerek süre talebinde bulundu.

DAVA DOSYASI MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLECEK

Duruşma savcısı ise dosyanın tekemmül ettiğini belirterek esas hakkındaki mütalaasını bildirmek üzere dosyanın kendilerine verilmesini talep etti. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Tanıkların hazır edilmesi halinde dinlenmesine de hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesapları hacklenmiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı. İlk duruşmada ifade veren sanık Merve Şarapçıoğlu, "Şahsıma ait gmail hesabıma ve bu hesaba kayıtlı icloud ve instagram hesaplarım hacklendi. Telefonumda yer alan Berk Oktay ve şahsıma ait bir takım fotoğraflar ele geçirildi. Bu fotoğrafları ele geçirenler, şahsıma ait instagram hesabımdan 5 dakika arayla paylaştılar. Söz konusu fotoğraflar 4-5 saat hesabımda herkese açık şekilde durdu. Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır. " diyerek suçlamayı reddetmişti.

Şikayetçi Berk Oktay ise boşanmak istediğini söylemesinin ardından fotoğraflarının yayınlandığını belirterek "Ben topluma rezil oldum. İşimden olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Umarım en ağır cezayı alır" demişti.