1097'de Sultan Berkyaruk 12 yaşında olan kardeşi Ahmed Sencer'e Merv şehrinde merkezi olan Horasan valiliğini verdi. Ahmed Sencer bundan sonra 1097-1118 döneminde hemen hemen 20 yıl devamlı olarak Horasan'ı idare etti ve Horasan'da bağımlı Horasan Selçuklu Devleti sultanı oldu.

Ahmet Sencer ve Berkyaruk'un amcası olan Tutuş Suriye'ye ilerleyerek Şam ve Halep şehirlerini eline geçirip 1118-1157 yılında Suriye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olmuştur.