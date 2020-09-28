Ahmed Sencer kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Melikşah'ın oğlu Ahmed Sencer'i Ekin Koç kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...
Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer'i Ekin Koç kimdir, kaç yaşında? TRT 1 ekranlarının iddialı dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Horosan ve Büyük Selçuklu Sultanlarından biri de Ahmed Sencer'dir. Melikşah'ın oğlu Muizzeddin Ahmed Sencer'in adı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle tekrar gündeme geldi. Özellikle kaç yaşında ve nasıl öldüğü gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte, Ahmed Sencer kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer'i Ekin Koç kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...
Ahmed Sencer kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer'i Ekin Koç kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk tarihinde büyük zaferlere ulaşan Ahmed Sencer'in hayatı araştırılan konular arasında yer buluyor. Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer olarak bilinen Büyük Selçuklu Hükümdarı Sincar'da doğmuştur. Türk tarihinde önemli yeri olan Ahmet Sencer'in hayatına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
AHMED SENCER KİMDİR?
Ahmed Sencer veya Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer 1086 yılında Sincar'da doğmuştur. 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı olmuştur. Sultan Ahmet Sencer 8 Mayıs 1157'de hayata gözlerini kapamış ve Merv'de bulunan türbesine gömülmüştür. Tarihi kaynaklara göre küçük yaşta hükümdar olan Ahmed Sencer Horasan Valiliği'ni alarak topraklarını genişletmiştir.
SULTAN MELİKŞAH'IN OĞLU AHMED SENCER'İN HAYATI!
Ahmed Sencer 1086 yılında Sincar'da doğmuştur. Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer adıyla bilinen Ahmed Sencer 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde ise Büyük Selçuklu Sultanı olmuştur. Babası Melikşah'tır, annesi cariye kökenli Taceddin Seferiyye Hatun'dur.
1097'de Sultan Berkyaruk 12 yaşında olan kardeşi Ahmed Sencer'e Merv şehrinde merkezi olan Horasan valiliğini verdi. Ahmed Sencer bundan sonra 1097-1118 döneminde hemen hemen 20 yıl devamlı olarak Horasan'ı idare etti ve Horasan'da bağımlı Horasan Selçuklu Devleti sultanı oldu.
Ahmet Sencer ve Berkyaruk'un amcası olan Tutuş Suriye'ye ilerleyerek Şam ve Halep şehirlerini eline geçirip 1118-1157 yılında Suriye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olmuştur.
Horasan Valisi olan Ahmet Sencer yeğeni II. Mahmut'un Sultan olmasını ve kendisinin de yeğenine bağımlı olarak Horasan'ı idare etmesini kabul etmedi. Horasan'da Ahmet Sencer Sultan olarak ilan edildi. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre Sultan Sencer'in karısı Türkan Hatun Sultan Oğuzlar tarafından salıverilmesinden önce öldürüldü. Sultan Ahmet Sencer ise 8 Mayıs 1157'de hayata gözlerini kapadı.