Pelin Karahan'dan bebek açıklaması
Oyuncu Pelin Karahan Mert Vidinli'nin Instagram'da sunduğu 'Sıkıştıran Sorular'a konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalar yapan Karahan'dan bebek açıklaması geldi. 2 erkek evladı bulunan güzel oyuncu üçüncü çocuğu düşünmediğini açıkladı.
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Pelin Karahan, 'Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular' programının konuğu oldu.
2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden iki erkek çocuğu olan oyuncu, "Üç erkekle ilgilenmek kolay değil. Hepsi ayrı ilgi istiyor, ancak yetişebiliyorum. Bir de kızım olursa kim bakar bilmiyorum. Üçüncü çocuğu düşünmüyorum" diye konuştu.