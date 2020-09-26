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Pelin Karahan'dan bebek açıklaması

Oyuncu 'nin Instagram'da sunduğu ''a konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalar yapan Karahan'dan bebek açıklaması geldi. 2 erkek evladı bulunan güzel oyuncu üçüncü çocuğu düşünmediğini açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.09.2020
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Pelin Karahan'dan bebek açıklaması

Pelin Karahan, 'Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular' programının konuğu oldu.

2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evliliğinden iki erkek çocuğu olan oyuncu, "Üç erkekle ilgilenmek kolay değil. Hepsi ayrı ilgi istiyor, ancak yetişebiliyorum. Bir de kızım olursa kim bakar bilmiyorum. Üçüncü çocuğu düşünmüyorum" diye konuştu.

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