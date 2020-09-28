Terken Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi karakteri Terken Hatun'u Hatice Şendil kimdir? İşte hayatı...
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi karakteri Terken Hatun'u Hatice Şendil kimdir? TRT 1 ekranlarında yer alacak. Hatice Şendil bu dizide Terken Hatun’u canlandıracak. Peki, Terken Hatun kimdir, hangi dönemde yaşamıştır ve karakteri canlandıran Hatice Şendil'in hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Terken Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi karakteri Terken Hatun'u Hatice Şendil kimdir? İşte hayatı...
Terken Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi karakteri Terken Hatun'u Hatice Şendil kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güzel oyuncu Hatice Şendil, uzun süre sonra iddialı dizi ile ekranlara dönüyor. Dizinin başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Terken Hatun hakkında bilgiler araştırmaya başladılar. İşte, Terken Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi karakteri Terken Hatun'u Hatice Şendil kimdir? İşte hayatı...
TERKEN HATUN KİMDİR? UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BAŞLIYOR
Terken Hatun veya Celâliye Hatun, Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Melikşah'ın eşi ve I. Mahmud'un annesidir. "Terken", hükümdarlık yetki ve hukukuna sahip hatun anlamınagelen bir unvandır. Terken Hatun'un Melikşah'tan Dâvud, Ahmed, Mâh-Melek Hatun ve Mahmud adlı dört çocuğu olmuştur.
Hatice Şendil Terken Hatun karakteriyle ekranlara dönüyor: Uyanış Büyük Selçuklu dizisi karakteri Melikşah'ın karısı Terken Hatun kimdir?
Terken Hatun siyasî olaylarda aktif rol almıştır. Kocası hayattayken oğlu Mahmud'un veliaht olarak atanması için üvey oğlu Berkyaruk taraftarı vezir Nizamülmülk ile mücadeleye girmesi ile bilinmektedir. Yönetimde çıkabilecek karışıkların önüne geçmek için Sultan Melikşah'ın ölümünü gizleyen Terken Hatun, Halife Muktedî'den oğlu Mahmud adına hutbe okutmasını istedi. Gazzali'nin oğlunun küçük yaşta olmasından dolayı sultan olamayacağına dair fetva vermesine rağmen hutbe okutmayı başardı.
Üvey oğlu Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderip İsfahan'ı teslim alan Terken Hatun, Berkyaruk üzerine bir ordu göndermiş ve ordu yenilmiştir. Terken Hatun İsfahan'dan ayrılacağı sırada hastalanmış, 1094 yılında vefat etmiştir.
HATİCE ŞENDİL KİMDİR?
Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.ı Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. 2 kız kardeşi vardır. Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve burada 3. Oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması Miss Europe yarışmasında dördüncü oldu.
2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8. Albümünden "Töre" adlı şarkısına çekilen klipte oynaddersleri aldı.
2008 yılında Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar rolü ile başrolde olduğu "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide Ebru Alemdar rolünde oynadı.
2010 yılında Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler isimli romanından esinlenerek yazılmış olan "Karadağlar" dizisinde Erdal Özyağcılar, İbrahim Çelikkol, Korel Cezayirli, Burak Sağyaşar, Ahmet Rıfat Şungar, Güzin Özyağcılar ile birlikte oynadı. Gülhayat karakterini canlandırdı.
2012 yılında Hatice Şendil'in başrolde oynadığı yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Dila Hanım" adlı dizide Erkan Petekkaya, Mahir Günşiray, Hülya Darcan, Necip Memili, Yonca Cevher de rol aldı.
2014 yılında "Kaderimin Yazıldığı Gün" adlı dizide Özcan Deniz, Begüm Kütük, Metin Çekmez, Gül Onat ile birlikte oynamıştır.
Hatice Şendil, 29 Ekim 2014 tarihinde oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar ile nişanlandı. 29 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Burak Sağyaşar ile evlendi.
Filmleri ve Dizileri
2014 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Elif)
2012 - Ustura Kemal (TV Dizisi)
2012 - 2013 - Dila Hanım (TV Dizisi)
2010 - Karadağlar (Gülhayat) (TV Dizisi)
2010 - Geniş Aile (TV Dizisi)
2008 - Yaban Gülü (Laçin) (TV Dizisi)
2008 - Para=Dolar (TV Filmi)
2007 - İki Yabancı (Zeyno) (TV Dizisi)
2008 - 2009 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)
2007 - Fesupanallah (Gülpare) (TV Dizisi)
2005 - Eylül (Aziza) (TV Dizisi)
2001 - Yeni Hayat (Buket) (TV Dizisi)