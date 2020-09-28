Üvey oğlu Berkyaruk'u yakalatmak için İsfahan'a adam gönderip İsfahan'ı teslim alan Terken Hatun, Berkyaruk üzerine bir ordu göndermiş ve ordu yenilmiştir. Terken Hatun İsfahan'dan ayrılacağı sırada hastalanmış, 1094 yılında vefat etmiştir.

HATİCE ŞENDİL KİMDİR?

Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.ı Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. 2 kız kardeşi vardır. Üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. 2001 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasına katıldı ve burada 3. Oldu. Ardından katıldığı Avrupa Güzellik Yarışması Miss Europe yarışmasında dördüncü oldu.

2001 yılında Çelik Erişçi'nin 8. Albümünden "Töre" adlı şarkısına çekilen klipte oynaddersleri aldı.

2008 yılında Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar rolü ile başrolde olduğu "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide Ebru Alemdar rolünde oynadı.