Yaşar İpek hakkında mahkemeden ‘zorla getirme’ kararı!

'ERKEKSEN GEL TEKE TEK ÇIKALIM'

Can Tanrıyar'ın şikayeti sonrası savcılık Yaşar İpek hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında İpek'in sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımlar ve Tanrıyar'a attığı mesajlar inceleme altına alındı. Yaşar İpek'in Can Tanrıyar'ın kullandığı cep telefonuna "Ya sen nasıl delikanlısın…. Herif, benim karım hakkında yazdırıyor, benim hakkımda yazıyorsun. Alkolik pislik, erkeksen gel oğlum teke tek görüşelim. Yüce mahkemelere sığınma, tanıdığın ne kadar kabadayı varsa…. Sana sahip çıkarsa, ismi cismi önemli değil benim de adım Yasar İpek…" şeklinde mesaj attığı tespit edildi.