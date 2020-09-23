DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?



Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde bir kasabada doğmuştur. Bir ablası ve bir abisi vardır. 8abası boşandığından, annesi ve ablası ile beraberİstanbul'a taşınmışlar. Ablası çalışıp onu kolejde okutmuş. Bengü'nün dans kadrosuna girdi, 1,5 yıl orada dans etti. Okulu bırakmak zorunda kaldı. Akşam lisesine devam ederek mezun oldu. Bengü'den ayrıldıktan sonra 2012 - 2013 yıllarında, bir süre Efes Kızları ile dans etti.

Bu arada reklamlarda da oynamaya başladı. 2009yılında Mustafa Sandal'ın "Ateş Et" ve "Unut" Klibinde dansçı kadrosuna oldu. 2012 yılında Pegasus reklamında uçuş hostesi olarak oynadı. Aralık 2013'de Blue Jean Dergisi Takviminde yer aldı.

Lise yıllarında 3 ay dans dersleri aldı. Lise bittikten sonra 2 yıl Şahika Tekand'da tiyatro eğitimi aldı.