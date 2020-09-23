Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'nun acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu

Geçtiğimiz temmuz ayında Mehmet Yalçınkaya'nın hayatını kaybetmişti. Bu kez aynı acıyı Somer Sivrioğlu yaşadı. Somer Şef, üvey babasını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Siviroğlu paylaşımında,"Dünyadan ve hayatımın ortasından bir Altın abi geçti ki! Artık ne dünya aynı dünya, ne ben aynı ben olabilirdim. İyi ki be abim, iyi ki. Başımız sağolsun.

Bilen bilir; hikâyeleri, maceraları, dost canlılığı, muhabbeti ve kalenderliğiyle gönül adamı ALTIN'ımızı, babamızı, abimizi, "saksağan"ımızı, "karbon"umuzu kaybettik! Onu hep muhabbetle anacağız. Işıklar içinde dinlensin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Somer Şef'in üvey babasının cenazesi dün ikindi namazını müteakip; Bodrum Kızılağaç Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.