Hande Erçel, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Erçel'in paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

2 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Boğazlı kazak ve iç çamaşırıyla kendi objektifine poz veren oyuncunun bu karesi, 2 milyondan fazla beğeni aldı. Özellikle Arap hayranları Erçel'e, "Bu güzelliğe söylenecek çok fazla söz yok" şeklinde yorumlar yaptı.