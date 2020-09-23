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Hande Erçel'in o paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye başladı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla beğeni rekoru kırdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.09.2020
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Hande Erçel'in o paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

Hande Erçel, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Erçel'in paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

2 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Boğazlı kazak ve iç çamaşırıyla kendi objektifine poz veren oyuncunun bu karesi, 2 milyondan fazla beğeni aldı. Özellikle Arap hayranları Erçel'e, "Bu güzelliğe söylenecek çok fazla söz yok" şeklinde yorumlar yaptı.

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