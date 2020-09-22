Tom Cruise yeni filmi için 2021'de uzaya gidecek

Hollywood yıldızı Tom Cruise'un Tesla CEO'su Elon Musk ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) işbirliğiyle uzayda çekeceği filmin takvimi ve yeni ayrıntıları belli oldu. Screen Rant'in haberine göre Tom Cruise, Ekim 2021'de uzaya gidecek.



Uzayla alakalı haberlerin tümünün yer aldığı Space Shuttle Almanac'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Cruise'un projesinin tüm ilgili taraflardan yeşil ışık aldığı doğrulandı. Paylaşımda ayrıca NASA'nın iki uzay yürüyüşü rekorunu elinde tutan astronot Michael Lopez-Alegria'nın da uzay görevinde yer alacağı belirtildi. Uzay yolculuğuna çıkıldığında hem Cruise hem de yönetmen Doug Liman gemide olacak.

Programda ayrıca Cruise ve Liman'ın bulunacağı uzay aracında hala bir kişilik boş yer olduğu da görülüyor. Çekimin sorunsuz gerçekleşmesi için bu yerin bir yapımcıya veya kameramana ayrılabileceği aktarıldı.



Projeye dair cevaplanması gereken çok fazla soru olsa da parçaların yavaş yavaş tamamlanacağı anlaşılıyor. Liman'ın dahil olması Cruise'un hayalinin gerçekleşmesinin çok yakın olduğuna işaret ediyor.