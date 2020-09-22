Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? İşte bilgiler...
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen yeni dizisi Masumlar Apartmanı, 2. bölümüyle bu akşam izleyiciler karşısına çıkıyor. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran dizinin reytinglerde tırmanışı sürüyor. Han, Safiye, İnci ve Gülben Masumlar Apartmanı dizisinin karakterleri arasında yer alıyor. İşte, Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? İşte bilgiler...
Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir? Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında başlayan Masumlar Apartmanı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekiyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer
MASUMLAR APARTMANI SAFİYE
Han'ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.
MASUMLAR APARTMANI İNCİ
Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci'nin hayatı Han'la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı'na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.
MASUMLAR APARTMANI HAN
Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.
MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN
Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?