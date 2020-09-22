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Diriliş Ertuğrul'da Sadeddin Köpek rolüyle sevilmeyen adam olmuştu! Yeni sezonda adresi...

1 ekranlarında yayınlanan ve bütün sezonlarında reytingleri alt üst eden dizisinde Emir karakterini oynayan 'nun yeni adresi belli oldu. Son dönemlerde tarihi dizilere yenileri eklenmeye devam ediyor. Usta oyuncu, TRT 1 ekranlarında 28 Eylül'de başlayacak dizisinde rol alacak.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.09.2020
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Diriliş Ertuğrul'da Sadeddin Köpek rolüyle sevilmeyen adam olmuştu! Yeni sezonda adresi...

Tarihi diziler arasında en dikkat çekici olan , uzun yıllar 1 ekranlarında yayın hayatını sürdürmüştü. Dizinin ilk sezonlarında kadroda bulunan 'nun yeni adresi belli oldu. Diriliş Ertuğrul'da rolüne hayat veren usta oyuncu, karakterin kötü olması nedeniyle tepki görmüştü. Usta oyuncu, TRT 1 ekranlarında 28 Eylül'de başlayacak dizisinde rol alacak.

MURAT GARİPAĞAOĞLU YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Sadeddin Köpek rolüyle hayatımıza giren Murat Garipağaoğlu'nun yeni adresi belli oldu. TRT 1 ekranlarında büyük umutlarla başlayacak Uyanış Büyük Selçuklu dizisin kadrosunda yer alacak oyuncunun rolü henüz belli değil.

MURAT GARİPAĞAOĞLU KİMDİR?

1987 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na girdi. 'Macbeth', 'Woyzeck', 'Marat Sade', 'Zengin Mutfağı' gibi oyunların başrollerini üstlendi. Zengin Mutfağı oyunundaki performansıyla 2013 Afife Jale Ödüllerinde 'En Başarılı Komedi/Müzikal Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

Filmografi

2019 Uzun Zaman Önce
2019 Çiçero
2012 Bu Son Olsun
2002 Çamur

Televizyon

2020 Hekimoğlu
2017 Diriliş: Ertuğrul
2014 Diğer Yarım
2014 Cinayet
2012 Suskunlar
2007 Dicle
2004 Sahra

Tiyatro

Macbeth
Woyzeck
Marat Sade
Zengin Mutfağı

Ödülleri

2013 Afife Jale Ödülleri En Başarılı Komedi/Müzikal Oyuncusu

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