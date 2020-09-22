Diriliş Ertuğrul'da Sadeddin Köpek rolüyle sevilmeyen adam olmuştu! Yeni sezonda adresi...

Tarihi diziler arasında en dikkat çekici olan Diriliş Ertuğrul, uzun yıllar TRT 1 ekranlarında yayın hayatını sürdürmüştü. Dizinin ilk sezonlarında kadroda bulunan Murat Garipağaoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Diriliş Ertuğrul'da Sadeddin Köpek rolüne hayat veren usta oyuncu, karakterin kötü olması nedeniyle tepki görmüştü. Usta oyuncu, TRT 1 ekranlarında 28 Eylül'de başlayacak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alacak.

MURAT GARİPAĞAOĞLU YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Sadeddin Köpek rolüyle hayatımıza giren Murat Garipağaoğlu'nun yeni adresi belli oldu. TRT 1 ekranlarında büyük umutlarla başlayacak Uyanış Büyük Selçuklu dizisin kadrosunda yer alacak oyuncunun rolü henüz belli değil.