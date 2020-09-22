50 yıllık sanat galericisine eski eşinden işgal davası

BUGÜNE KADAR HİÇBİR ECRİMİSİL ÖDEMESİ YAPMADILAR

Emine Hülya Baraz'ın taşınmazlar üzerinden herhangi bir gelir elde etmesi ve taşınmazları kullanması, davalılar tarafından engellendi ve bugüne kadar davalılar tarafından Baraz'a hiçbir ecrimisil bedeli ödenmedi. Emine Hülya Baraz'ın intifa hakkına sahip olduğu taşınmazlar, Şişli'nin en güzide semtlerinden birindeydi ve yüksek miktarda gelir getirme potansiyeline sahip bir konumdaydı. Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde ve Şahin Sokak'ta bulunan 141 numaralı sayılı yerdeki 5,6, 7 ve 8 numaralı taşınmazların bugünkü kira getirisi en düşük fiyatla aylık 3 bin lira civarındaydı. Baraz bu dört taşınmazın yarı oranında kullanım hakkına sahipti ve aylık en az 6 bin lira ecrimisil miktarını davalıların ödemesi gerekiyordu. Emine Hülya Baraz'ın avukatı dava dilekçesinde, "Bu nedenle öncelikle 10 Temmuz 2015 tarihinden dava tarihine kadar olan geriye dönük 5 yıllık ecrimisil alacağımızdan şimdilik 10 bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz. Dava tarihinden itibaren ise devam eden aylar için ecrimisil talebimizi ise saklı tutuyoruz" dedi.