Burcu Esmersoy stres atmak için 'mala' sallıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Burcu Esmersoy, önceki gün direksiyon başına geçti. Esmersoy, o anlarda çekilen görüntülerini de sosyal medyaya yükledi. Güzel sunucunun takipçileri, Esmersoy'un elindekini tesbihe benzetti. Esmersoy ise gelen yorumlar üzerine elindekinin tesbih değil mala olduğunu belirtip ekledi: "Elimdeki mala ama tesbih olsa ne olacak onu anlamadım!"

STRES ATIYOR

Uzak Doğu Asya kültürlerinde "Mala" adıyla bilinen boncuklar, kafa dağıtmak ve stres atmak için sıklıkla kullanılıyor.