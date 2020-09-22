Burcu Esmersoy stres atmak için 'mala' sallıyor
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu Burcu Esmersoy, direksiyon başında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Esmersoy'un stres atmak için Uzak Doğu’da kullanılan ‘mala’ salladığı ortaya çıktı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Burcu Esmersoy, önceki gün direksiyon başına geçti. Esmersoy, o anlarda çekilen görüntülerini de sosyal medyaya yükledi. Güzel sunucunun takipçileri, Esmersoy'un elindekini tesbihe benzetti. Esmersoy ise gelen yorumlar üzerine elindekinin tesbih değil mala olduğunu belirtip ekledi: "Elimdeki mala ama tesbih olsa ne olacak onu anlamadım!"
STRES ATIYOR
Uzak Doğu Asya kültürlerinde "Mala" adıyla bilinen boncuklar, kafa dağıtmak ve stres atmak için sıklıkla kullanılıyor.