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Burcu Esmersoy stres atmak için 'mala' sallıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel sunucu , direksiyon başında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Esmersoy'un stres atmak için Uzak Doğu’da kullanılan ‘mala’ salladığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020
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Burcu Esmersoy stres atmak için 'mala' sallıyor

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Burcu Esmersoy, önceki gün direksiyon başına geçti. Esmersoy, o anlarda çekilen görüntülerini de sosyal medyaya yükledi. Güzel sunucunun takipçileri, Esmersoy'un elindekini tesbihe benzetti. Esmersoy ise gelen yorumlar üzerine elindekinin tesbih değil mala olduğunu belirtip ekledi: "Elimdeki mala ama tesbih olsa ne olacak onu anlamadım!"

STRES ATIYOR

Uzak Doğu Asya kültürlerinde "Mala" adıyla bilinen boncuklar, kafa dağıtmak ve stres atmak için sıklıkla kullanılıyor.

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