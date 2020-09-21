Söz ve Kuruluş Osman dizilerinde ortalığı kavurmuştu! Yeni sezondaki adresi...

İnadına Aşk dizisi kadrosunda Çınar olarak yer alan ve daha sonra Söz dizisinde aldığı Ateş karakteriyle adından söz ettiren Eren Vurdem'in yeni adresi merak ediliyor. Eren Vurdem son olarak Kuruluş Osman dizisinin Konur Alp karakterine hayat vermişti. Kuruluş Osman yeni sezonda olup olmayacağı merak edilen Eren Vurdem'in açıklaması merak ediliyor. Ortaya atılan iddialara göre Eren Vurdem yeni sezonda Sadakatsiz dizinin kadrosunda yer alacak.

EREN VURDEM YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Eren Vurdem'in yeni sezonda Sadakatsiz dizinin kadrosunda olacağı iddia ediliyor. Dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından yapılan açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.