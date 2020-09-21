Söz ve Kuruluş Osman dizilerinde ortalığı kavurmuştu! Yeni sezondaki adresi...
Söz dizisinde Ateş karakteri ile hayatımıza giren Eren Vurdem, son olarak Kuruluş Osman'da Konur Alp rolüyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. ATV ekranlarının iddialı dizisi Kuruluş Osman'ın ilk sezon kadrosunda yer alan Eren Vurdem'in yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyor. Sevilen oyuncunun Sadakatsiz dizisi kadrosunda olacağı konuşuluyor.
İnadına Aşk dizisi kadrosunda Çınar olarak yer alan ve daha sonra Söz dizisinde aldığı Ateş karakteriyle adından söz ettiren Eren Vurdem'in yeni adresi merak ediliyor. Eren Vurdem son olarak Kuruluş Osman dizisinin Konur Alp karakterine hayat vermişti. Kuruluş Osman yeni sezonda olup olmayacağı merak edilen Eren Vurdem'in açıklaması merak ediliyor. Ortaya atılan iddialara göre Eren Vurdem yeni sezonda Sadakatsiz dizinin kadrosunda yer alacak.
EREN VURDEM YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?
Eren Vurdem'in yeni sezonda Sadakatsiz dizinin kadrosunda olacağı iddia ediliyor. Dizinin yapımcıları ve oyuncu tarafından yapılan açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
EREN VURDEM KİMDİR?
1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.
Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almıştır. Dizide "Çınar" karakterini canlandırmıştır.
Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmaktadır.
Rol Aldığı Yapımlar:
Söz
İnadına Aşk
Son Mektup
Yolculuk
Kutu Cüceler
Şubat
Jin
Arka Sokaklar
Şefkat Tepe
No Ofsayt
Hesaplaşma