Acun Ilıcalı'dan açıklama: TV8 bilgisayar başvurusu nasıl, nereden yapılır? MEB bilgisayar başvurusu...
TV8 bilgisayar başvurusu nasıl, nereden yapılır? Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, pandemi döneminde uzaktan eğitim gören öğrenciler bilgisayar yardımında bulunmak için Haydi Şimdi kampanyasını düzenledi. Ünlü isimlerin destekte bulunduğu kampanya sonrasında maddi durumu iyi olmayan öğrenciler laptop yardımında bulunulacak. TV8 ekranlarında düzenlenen Haydi Şimdi kampanyası, 20 Eylül Pazar akşamı izleyicilere ulaştı. Bilgisayar başvurusunda bulunmak isteyenler araştırma yapmaya başladı. Peki, TV8 bilgisayar başvurusu nasıl, nereden yapılır? MEB bilgisayar başvurusu detayları haberimizde...
TV8 bilgisayar başvurusu nasıl, nereden yapılır? MEB bilgisayar başvuru adresi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı önderliğinde düzenlenen Haydi Şimdi kampanyasında yüklü miktarda gelir elde edildi. Uzaktan eğitim sürecinde maddi imkanı el vermeyen ailelere laptop yardımında bulunulacak. Başvuru işlemlerinin nereden yapılacağı sorgulanmaya devam ediyor. Peki, TV8 bilgisayar başvurusu nasıl, nereden yapılır? MEB bilgisayar başvurusu...
ACUN ILICALI'NIN KAMPANYASINDA NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?
Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler dahil değildi.
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR DESTEĞİ BAŞVURUSU YAP!
Merakla beklenen Acun Ilıcalı laptop desteği programı yardımları TV8 ekranlarında destek toplanacak. Acun Ilıcalı bedava dizüstü laptop nasıl alınır? sorusu en çok araştırılan konu. MasterChef programıyla TV8 ekranlarında bambaşka bir kampanya başlatan Acun Ilıcalı, Pandemi döneminde uzaktan eğitim için laptop aygıtı olmayanlara, bilgisayara ihtiyacı olanlara hediye dizüstü bilgisayar verecek. Peki Haydi Şimdi kampanyası başvuruları nereden yapılacak? Toplanan paralarla laptop kime nasıl verilecek sizler için araştırdık. TV8 ekranlarında 20 Eylül Pazar akşamı 23:15'de başlayacak Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası heyacanla bekleniyor. Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası laptop verecek olan Acun Ilıcalı, bedava dizüstü bilgisayar başvuruları nereden ve nasıl yapılacağı merakla bekleniyor.
Uzaktan eğitime destek olmak için Kızılay aracılığıyla da yardım yapabilirsiniz.
ACUN ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.
19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.
2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar – Erkekler, Survivor Türkiye – Yunanistan, Survivor Aslanlar – Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.
2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri aras��na girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.
2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi. Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu.
LAPTOP NEDİR?
Dizüstü bilgisayar ya da laptop, taşınabilir türden, genellikle ekran ve klavye olmak üzere iki parçadan oluşan kişisel bilgisayarlardır. Bir dizüstü bilgisayar bir masaüstü bilgisayarın klavye, fare ve ekran gibi bileşenlerini tek bir parçada toplar. Dizüstü bilgisayarlar bir AC bağdaştırıcıdan gücünü alır ve şarj edilebilir bir batarya ile güç kaynağından uzakta da kullanılabilir. Dizüstü bilgisayarlar küçük ve taşınabilir olmaları açısından avantajlıdır.
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