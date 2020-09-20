Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 20 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlardan isimler bu akşam potada olacak. Peki, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 20 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sürpriz ayrılık.....

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 20 EYLÜL 2020 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?

2020 MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan son bölümünde elenen isim Selin oldu.