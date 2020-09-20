Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 20 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sürpriz ayrılık.....
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programI Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takımlar arasında hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden isimler eleme potasında bulunuyor. Özgül, Selin, Serhat gibi isimlerin yer aldığı eleme potasında yarışmaya veda eden isim araştırılıyor. Peki, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 20 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sürpriz ayrılık.....
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 20 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'de bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlardan isimler bu akşam potada olacak. Peki, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 20 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sürpriz ayrılık.....
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 20 EYLÜL 2020 MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?
2020 MasterChef Türkiye'nin 20 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan son bölümünde elenen isim Selin oldu.
2020 Masterchef Türkiye'nin 20 Eylül 2020 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen Serhat, Özgül, Sefa, Selin, Tanya ve Berker eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda şefler tarafından yapılması istenen yemeği Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında eleme potasından çıkan isim ilk isim SERHAT oldu. Eleme Potasından çıkmayı başaran diğer yarışmacılar ise SEFA, ÖZGÜL,
Öte yandan potadan çıkamayan Tanya, Selin, Berker ise son eleme oyununda karşı karşıya gelecek. Yine şefler tarafından belirlenen Ahtapotlu Nisuaz salatası'nı en iyi yapan isimler MasterChef macerasına devam etme hakkı kazanacakken Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadım yapılması sonucu en az beğenilen tabağın sahibi haftanın elenen ismi olacak. Elenen yarışmacı belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz...
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
Serhat (Potadan çıktı)
Özgül (Potadan çıktı)
Sefa (Potadan çıktı)
Selin
Tanya
Berker