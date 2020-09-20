Acun Ilıcalı uzaktan eğitime destek kampanyasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Eğitimde fırsat eşitsizliğini bir nebze olsun kırmak isteyen Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı laptop kampanyasının ne zaman yapılacağına ilişkin ise şu paylaşımı yaptı:

"Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım."