Acun Ilıcalı paylaştı: Dizüstü bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? Haydi Şimdi kampanyası ne zaman, saat kaçta? İhtiyaç sahibi...
Acun Ilıcalı dizüstü bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? Acun Ilıcalı, uzaktan eğitim sırasında bilgisayarı olmayan öğrencilere destek amacıyla "Haydi Şimdi" kampanyasını düzenliyor. TV8 ekranlarında 20 Eylül tarihinde yapılacak kampanya, TV8 ekranlarında 23:15'te başlayacak. Okullar Mart ayında uzaktan eğitim modeline geçmişti. İhtiyaç sahibi olan ailelere yapılacak yardımın detayları ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz. İşte, Dizüstü bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? Haydi Şimdi kampanyası ne zaman? İhtiyaç sahibi...
Acun Ilıcalı dizüstü bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? Haydi Şimdi kampanyası ne zaman, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda hediye dizüstü kampanyası düzenleyeceğini duyurdu. Okullar mart ayında uzaktan eğitim modeline geçmişti. Evde ders gören öğrenciler içinde ihtiyaç sahibi olanlara hediye laptop dağıtılacak. Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında düzenlenecek kampanyanın detaylarını açıkladı. Peki, Dizüstü bilgisayar kampanyası başvuru nasıl yapılır? Haydi Şimdi kampanyası ne zaman, saat kaçta? İhtiyaç sahibi...
ACUN ILICALI LAPTOP KAMPANYASI NE ZAMAN?
Korona virüsü salgını dolayısıyla okullar uzaktan eğitime geçiş yaptı. Dersleri evinde bilgisayar başında online olarak takip edebilen öğrencilerin yanı sıra eşit imkanlara sahip olamayanlar da var.
Acun Ilıcalı uzaktan eğitime destek kampanyasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Eğitimde fırsat eşitsizliğini bir nebze olsun kırmak isteyen Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı laptop kampanyasının ne zaman yapılacağına ilişkin ise şu paylaşımı yaptı:
"Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım."
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Dizüstü bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için yapılacak kampanya Pazar akşamı düzenlenecek. Düzenlenecek kampanyanın ardından ihtiyaç sahiplerine dizüstü bilgisayar dağıtılacak. Başvuru alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.
ACUN ILICALI KİMDİR?
Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.
19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.
2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar – Erkekler, Survivor Türkiye – Yunanistan, Survivor Aslanlar – Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.
2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.
2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi. Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu.
LAPTOP NEDİR?
Dizüstü bilgisayar ya da laptop, taşınabilir türden, genellikle ekran ve klavye olmak üzere iki parçadan oluşan kişisel bilgisayarlardır. Bir dizüstü bilgisayar bir masaüstü bilgisayarın klavye, fare ve ekran gibi bileşenlerini tek bir parçada toplar. Dizüstü bilgisayarlar bir AC bağdaştırıcıdan gücünü alır ve şarj edilebilir bir batarya ile güç kaynağından uzakta da kullanılabilir. Dizüstü bilgisayarlar küçük ve taşınabilir olmaları açısından avantajlıdır.