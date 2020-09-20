Kurtlar Vadisi, Ramo ve Söz dizisinde ortalığı kasıp kavurmuştu! Yeni sezondaki durağı...
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Süleyman Çakır'ın oğlu olarak ilk kez karşımıza çıkan Görkem Sevindik, son olarak Ramo ve Söz dizilerinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmişti. Show TV ekranlarında büyük umutlarla sezona başlayan Ramo dizisinin kadrosunda bulunan genç isimin yeni durağı belli oldu. Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizisinin kadrosunda olduğu iddia ediliyor.
Ramo, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı dizisinde adından söz ettiren Görkem Sevindik, son dönemlerde performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren genç oyuncunun yeni durağı merak ediliyor. Dizinin yeni sezon bölümlerinde yer almayan oyuncunun hangi dizide olacağı sorgulanıyor. Ortaya atılan son iddialara göre Görkem Sevindik'in Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı konuşulmaya başlandı.
GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE ROL ALACAK?
Genç oyuncu Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon dizisinin kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Ancak dizinin yapımcıları ve oyuncudan konu hakkında açıklama gelmedi.
GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?
Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşamıştır. Dizide Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır'ı canlandırmıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Söz ve Ramo gibi yapımlarda rol almıştır.
Emin Ersin Sevindik'in kardeşidir. Kardeşi de Görkem gibi oyuncudur.
Ödüller
2014 Magazin Gazetecileri Derneği, Umut Vaat Eden Oyuncu
2018 Türkiye Gençlik Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2018 Ayaklıgazete Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2018 Medya ve Sanat Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2019 İstanbul Aydın Üniversitesi, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Televizyon
2010-2016, Kurtlar Vadisi Pusu, Pusat Çakır
2017-2019, Söz (dizi), Üstçavuş Mücahit Serdengeçti(Keşanlı)
2020, Ramo (dizi), Boz