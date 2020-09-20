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Kurtlar Vadisi, Ramo ve Söz dizisinde ortalığı kasıp kavurmuştu! Yeni sezondaki durağı...

Pusu dizisinde 'ın oğlu olarak ilk kez karşımıza çıkan , son olarak Ramo ve Söz dizilerinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmişti. Show TV ekranlarında büyük umutlarla sezona başlayan Ramo dizisinin kadrosunda bulunan genç isimin yeni durağı belli oldu. Görkem Sevindik'in yeni sezonda adlı dizisinin kadrosunda olduğu iddia ediliyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.09.2020
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Kurtlar Vadisi, Ramo ve Söz dizisinde ortalığı kasıp kavurmuştu! Yeni sezondaki durağı...

Ramo, ve Keşanlı dizisinde adından söz ettiren , son dönemlerde performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren genç oyuncunun yeni durağı merak ediliyor. Dizinin bölümlerinde yer almayan oyuncunun hangi dizide olacağı sorgulanıyor. Ortaya atılan son iddialara göre Görkem Sevindik'in adlı dizide rol alacağı konuşulmaya başlandı.

GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE ROL ALACAK?

Genç oyuncu Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon dizisinin kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Ancak dizinin yapımcıları ve oyuncudan konu hakkında açıklama gelmedi.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini 'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşamıştır. Dizide 'ın oğlu 'ı canlandırmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Söz ve Ramo gibi yapımlarda rol almıştır.

Emin Ersin Sevindik'in kardeşidir. Kardeşi de Görkem gibi oyuncudur.

Ödüller

2014 Magazin Gazetecileri Derneği, Umut Vaat Eden Oyuncu
2018 Türkiye Gençlik Ödülleri, En iyi Yardımcı
2018 Ayaklıgazete Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2018 Medya ve Sanat Ödülleri, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2019 İstanbul Aydın Üniversitesi, En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Televizyon

2010-2016, Kurtlar Vadisi Pusu, Pusat Çakır
2017-2019, Söz (dizi), Üstçavuş Mücahit Serdengeçti(Keşanlı)
2020, Ramo (dizi), Boz

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