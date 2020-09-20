Kurtlar Vadisi, Ramo ve Söz dizisinde ortalığı kasıp kavurmuştu! Yeni sezondaki durağı...

Ramo, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı dizisinde adından söz ettiren Görkem Sevindik, son dönemlerde performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren genç oyuncunun yeni durağı merak ediliyor. Dizinin yeni sezon bölümlerinde yer almayan oyuncunun hangi dizide olacağı sorgulanıyor. Ortaya atılan son iddialara göre Görkem Sevindik'in Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı konuşulmaya başlandı.

GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE ROL ALACAK?

Genç oyuncu Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon dizisinin kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Ancak dizinin yapımcıları ve oyuncudan konu hakkında açıklama gelmedi.