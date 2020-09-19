Burcu Kara'nın yeni normal paylaşımı takipçilerini güldürdü
Burcu Kara, gittiği alışveriş merkezinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kara'nın paylaşımına yazdığı 'yeni normal' notu takipçilerini gülümsetti.
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Burcu Kara, Watergarden AVM'de çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Oyuncu, "Yeni normalde neler yapıyorsunuz? Uzun bir aradan sonra sosyalleşmek çok iyi geldi. Ben geldim diye fıskiyeleri açmaları tabii çok duygulandırdı..." notunu yazarak, takipçilerini gülümsetti.