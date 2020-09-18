Hercai 40. bölüm fragmanı yayınladı mı? Hercai son bölümde neler yaşandı?
Hercai 40. bölüm fragmanı yayınladı mı? ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Hercai, yeni sezon ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Hercai 39. bölümde; Miran, intikamından vazgeçerek Reyyan ile uzaklara gitmeye karar verir. Ancak Azad'ın vurulması sonrasında planlar suya düşüyor. Peki, Hercai 40. bölüm fragmanı yayınladı mı? Hercai son bölümde neler yaşandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Hercai 40. bölüm fragmanı yayınladı mı? Hercai son bölümde neler yaşandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni sezonu ile ekranlara gelen Hercai, 39. bölümde izleyicileri televizyonları başına kilitledi. Miran ve Reyyan'ın Midyat'ı terk etme zamanı geldi. Ancak Şadoğlu ve Aslanbey aileleri arasında yaşanan gerilim başka boyuta taşınıyor. Peki, Hercai 40. bölüm fragmanı yayınladı mı? Hercai son bölümde neler yaşandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
HERCAİ 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır.
Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.