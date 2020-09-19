Bensu Soral ve Hakan Baş’ın çiğköfte gecesi! Milyonluk ustalar...

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti önceki akşam Kemerburgaz'daki milyonluk villalarında dostları futbolcu Semih Kaya ile eşi Yasemen Hanım'ı ağırladı.

Soral'ın Yale Üniversitesi mezunu olan iş adamı eşi Baş ile Kaya, yere oturup çiğ köfte yoğurdu. Güzel oyuncunun paylaştığı bu anlara, "Çiğ köftenin milyonluk ustaları" yorumu yağdı.