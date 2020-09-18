Koronavirüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüse yakalanan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, hayati tehlikesini atlatarak yoğun bakım ünitesinden çıktı. Müşahede altına alınan sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikesini atlattı.

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Yoğum bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.