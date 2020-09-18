Aslı Bekiroğlu'ndan sevgilisi Can Koçkan'a gönderme

Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'la Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Evlenecekleri konuşulan çift, "Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz" dedi.

SEVGİLİYE ESPRİLİ GÖNDERME

Evlilik teklifi almadığını vurgulayan Bekiroğlu, "Ne olacak bakalım?" diyerek, sevgilisine esprili bir gönderme yaptı.