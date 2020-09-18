Aslı Bekiroğlu'ndan sevgilisi Can Koçkan'a gönderme
Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan’la Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Evlenecekleri iddialarına cevap veren Bekiroğlu, sevgilisine göndermede bulundu.
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Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan'la Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Evlenecekleri konuşulan çift, "Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz" dedi.
SEVGİLİYE ESPRİLİ GÖNDERME
Evlilik teklifi almadığını vurgulayan Bekiroğlu, "Ne olacak bakalım?" diyerek, sevgilisine esprili bir gönderme yaptı.