Edis dolandırıcıların peşini bırakmıyor! Savcılık ‘Hukuki ihtilaf’ dedi Yargıtay dosyayı bozdu

Edis, menajerliğini yapması için anlaştığı şirketle yollarını ayırınca mahkemelik olmuş ancak eski menajerlik şirketi sahte belge ile 3,5 milyon alacağı olduğunu iddia ederek ünlü şarkıcı hakkında ihtiyati haciz talebinde bulunmuştu. Başvuru sonrasında Edis hakkında ihtiyati haciz yapılmasına karar verilmiş, genç şarkıcı ise avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz etmişti.

'MAHKEMEYE SAHTE SÖZLEŞME SUNDULAR'

Edis'in itirazı sonrası mahkeme haciz talebini reddedince bu kez ünlü şarkıcı karşı atağa geçerek, mahkemeye sahte belge ile ihtiyati haciz kararı çıkarttırmaya çalışan şirketin yetkilisi Bilal Oğuz'un kendisinden 3,5 milyon lira tahsil etmeye çalıştıklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, Edis hakkında haciz işlemi başlatan şirket ile aralarında menajerlik sözleşmesi varmış gibi sahte belge aracılığıyla ihtarname gönderildiği belirtilerek yapım şirketi yetkililerinin cezalandırılması istenmişti. Savcılık ise ünlü şarkıcının şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.